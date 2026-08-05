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Полы и потолки доделывают в бывшей иконописной мастерской в Мирожском монастыре в Пскове

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В бывшей иконописной мастерской Братского корпуса в Мирожском монастыре в Пскове завершаются работы по устройству полов и потолков, сообщили в Мах-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Во всех помещениях заменены на новые балки перекрытий между этажами. 

Подшит потолок, обработан специальными биоцидным и противопожарным составами. Следующим этапом станет крепление армированной сетки и нанесение на нее штукатурки.

В соответствии с проектом реставрации, в здание проведут все коммуникации. Только после этого приступят к штукатурным работам.

Стены отреставрированы и полностью подготовлены под штукатурку.

Проведено утепление будущего пола. Он будет из натурального дерева.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году.  

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веках, показывают два строительных периода.

Является памятником федерального значения. Входит в архитектурный ансамбль Мирожского монастыря.

Мирожская международная иконописная школа была создана в помещениях братского корпуса в 1994 году. Ее возглавил архимандрит Зинон (Теодор), один из самых знаменитых современных иконописцев. 

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