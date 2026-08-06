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В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря приступили к отделке интерьера

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В Сретенской церкви (1870 года) Псково-Печерского монастыря приступили к отделке интерьера. Церковь оформят с использованием декоративных панелей из натурального дуба, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в Мах.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

На данный момент установлена винтовая лестница каслинского литья (прочное чугунное изделие с ажурными узорами). Такие лестницы украшают многие старинные здания, ценятся за тонкую работу, точный рисунок и долгий срок службы.

Псковские кузнецы по историческому аналогу изготовили козырек над главным входом. Внутри храма оштукатурены стены, выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков, а также отреставрированы исторические мраморные подоконники.

Церковь - уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря. Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. 

В настоящее время устранены все деструкции, укреплены стены и своды. Проведена огромная работа по проведению внутри стен и под полами инженерных коммуникаций.

Храм отреставрирован в полном объеме. Установлена современная система вентиляции, проведено централизованное отопление. Новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храм еще долгие годы.

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