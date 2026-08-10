День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрией», празднуют православные 10 августа

Русская православная церковь отмечает праздник в честь одной из главных своих святынь – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой также «Одигитрией», что в переводе означает «Путеводительница» 10 августа.

Согласно преданию, эту икону написал евангелист Лука еще при жизни Девы Марии. Также есть предположение, что образ был создан по просьбе антиохийского правителя. Со временем святыню перенесли из Антиохии в Иерусалим, а оттуда в Константинополь.

В 1046 году греческий император Константин Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с сыном Ярослава Мудрого. Позже святыня по наследству перешла к внуку прославленного князя — Владимиру Мономаху, который перенес икону в Смоленскую соборную церковь.

Чудотворный образ был настолько почитаем, что с течением времени появилось множество списков. Например, считается, что копия 1602 года восприняла благодатную силу святыни — в день Бородинской битвы этот образ обносили вокруг Китай-города и кремлевских стен, а затем отправляли к раненым в госпитали. Христиане верят, что молитвы перед этой и другими чудотворными иконами Богородицы помогли приблизить победу над Наполеоном.