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Два древних храма, посвященных Николаю Чудотворцу, были отреставрированы в Псковской области

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Два древних храма, посвященных Николаю Чудотворцу: церкви Николы Вратаря (1564-1565 года) и Николы со Усохи (1535-1536 года). В Пскове и Печорах были отреставрированы, сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии и видео: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» / Мах

Церковь Николы Вратаря и Никольская башня переданы пользователю после завершения реставрации в 2023 году. Выполнен весь запланированный комплекс работ. Он включал укрепление фундаментов и стен, замену кровли, обновление куполов и крестов, реставрацию интерьеров.

Церковь построена зодчим Павлом Заболотным в Псково-Печерском монастыре, возможно, одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря, носит имя Николы Вратаря или Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, возвращено после работ по расчистке от копоти на свое место).

Комплекс сложнейших работ по реставрации церкви Николы со Усохи начался в 2023 и году и завершился в кратчайшие сроки — весной 2026 года.

Золотым дипломом отмечена работа по реставрации церкви Николы со Усохи на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие - 2026».

На территории и в самом памятнике архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО выполнены археологические изыскания, укреплены стены и фундаменты, воссозданы исторические объемы северного и южного приделов, паперти.

Также были раскрыты и сохранены заложенные ранее оконные проемы в четверике. Отреставрирован декоративный орнамент на фасадах и барабанах, устроены новые инженерные сети. Установлена автономная газовая котельная и вентиляционная система. Оборудование отвечает самым современным требованиям. Обеспечит поддержание температурно-влажностного режима необходимого для сохранения уникальных интерьеров памятника. Устроены теплые полы с водяным контуром. Также были выполнены понижение грунтового слоя вокруг храма и благоустройство прилегающей территории.

Археологические исследования помогли установить исторические контуры приделов храмов, о которых писал выдающийся архитектор Юрий Спегальский.

Работа, начатая реставратором Юрием Спегальским сразу после Великой Отечественной войны, продолженная в 60-е годы прошлого века совместно с Борисом Скобельцыным и Верой Лебедевой, завершена.

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