Устройство полов в интерьерах Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря подходит к завершению

Продолжается реставрация в интерьерах Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря. Как сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» в своем канале в мессенджере Мах, на данный момент завершается устройство полов из натурального дерева.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» / Мах

Организация также сообщила о выполнении полного комплекса работ по раскрытию и укреплению древней кладки стен и фундаментов. Нанесен грунтовочный слой штукатурки. Следующим этапом станет «накрывка» — нанесение финального слоя.

️Дата строительства церкви установлена в 1869 году благодаря найденному при разборке каменного престола антиминсу.

️Здание храма поделено на три уровня: нижний (используется как хозяйственное помещение), на среднем находится сама церковь, верхний приспособлен под хранение утвари и риз.

Первоначально на первом этаже размещалась кухня (церковь именовалась трапезной, к ней примыкала и трапезная палата), второй этаж предназначался для молитвы, а на третий вела ныне замурованная внутристенная лестница, там был устроен (упразднённый сейчас) придел святых князей Бориса и Глеба и святых исповедников Гурия, Самона и Авива.

В четверике на сводах находятся росписи XVI века, которые были обнаружены в 1953 году, а полностью раскрыты во время реставрации в 2012-2015 годах.

Одной из главных причин реставрации стала плохая сохранность фундаментов церкви из-за близости грунтовых вод. К настоящему времени выполнен огромный объем работ по спасению древнего памятника архитектуры и его приспособлению к современному использованию.

Ранее сообщалось о завершении реставрации фасадов Ризницы, Благовещенской и Сретенской церквей в Псково-Печерском монастыре.