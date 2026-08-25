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Отделку фасадов завершают в Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря

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Отделка фасадов Сретенской церкви завершается в Псково-Печерском монастыре, сообщается в канале автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове(Псковской области)» в Мах.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове(Псковской области)»

На данный момент отреставрированы и восполнены все уникальные архитектурные элементы декора, которые, по словам реставраторов, создают неповторимое своеобразие разновременной застройки ансамбля монастыря.

Сретенский храм построен в 1870 году. В отделке фасадов использованы рустовки, арки, карнизы, портики, характерные для украшения архитектуры конца XIX века.

Сейчас в Сретенском храме выполнили гидроизоляцию со стороны фасадов. Провели и установили новую вентиляционную систему. Заменили оконные и дверные заполнения, провели все коммуникации, отреставрировали кровлю, купол, цокольный этаж.

Также завершено благоустройство территории. Выполнена отмостка природным камнем.

Внутри храма продолжается отделка интерьеров, выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.

 

«Церковь - уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря. Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. В настоящее время устранены все деструкции, укреплены стены и своды. 
Подклеты после реставрации можно будет использовать в качестве выставочных пространств. Храм впервые отреставрирован в полном объеме», - отметили в организации.

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