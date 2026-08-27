Создание дорожки из цветов завершают в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО

Участники православного молодежного лагеря «Трилучье» присоединились к приготовлениям к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

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Сегодня в монастыре началась работа по оформлению дорожки из цветов в рамках празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. В 2026-м дата выпадает на пятницу.