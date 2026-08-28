Почему на Успение нельзя ссориться и какие народные приметы церковь не одобряет

Церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы - один из самых светлых и почитаемых дней в православии, когда радость о вечной жизни побеждает скорбь о земной кончине. Рассказываем о традициях, которые связаны с этой датой.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

В этот день в храмах обычно проходят торжественные службы, священники облачаются в голубые ризы - цвет чистоты Богородицы. Совершается особая служба погребения Богоматери с чтением 17-й кафизмы. Верующие приносят цветы, освящают хлеб, колосья и фрукты в благодарность за дары земли.

В народе же в этот день отмечали Обжинки или Госпожинки - окончание жатвы. По традиции последний сноп наряжали в сарафан и с песнями заносили в дом, хозяйки пекли общий каравай из муки нового урожая, освящали его и делили между всеми домочадцами. На Руси считалось, что именно с Успения начинается «молодое бабье лето», а солнце «засыпает» до весны.

Слово «успение» происходит от старославянского и является однокоренным со словом «усопший», которое в свою очередь означает «сон», «мирную кончину» или «погружение в сон».

Церковь сознательно использует именно это слово, чтобы подчеркнуть то, что Богородица не умерла в обычном, трагическом смысле этого слова. Для христиан смерть - не уничтожение, а переход из временной земной жизни в жизнь вечную.

Кончина Божией Матери была подобна тихому сну, после которого Она пробудилась для новой, нетленной жизни. Иначе говоря, успение отражает само христианское отношение к смерти - не как к концу, а как ко сну, за которым следует воскресение.

В своих молитвах верующие просят Богородицу о заступничестве, помощи в болезнях и житейских нуждах, счастливом замужестве, мире в семье, благословении детей.

Главное же прошение выражено в тропаре праздника: «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси». Она означает, что Мария осталась непорочной девой при рождении Христа и не оставила людей после своей смерти, продолжая молиться за весь мир.

В первую очередь верующим предписывается посетить храм на праздничную литургию, исповедаться и причаститься.

Можно освятить принесенные с собой хлеб, фрукты и колосья нового урожая.

Оставшийся день стоит посвятить молитве, духовной радости и добрым делам, пишет «Интерфакс».

Главное для православных в этот день, как и в общем-то в любой другой, не грешить - нельзя ссориться, сквернословить, завидовать и желать другому зла.

Церковь отмечает, что многие народные запреты (не ходить на Успение босиком, не брать нож, не стричься и т.д.) - лишь суеверия, и следовать им не стоит.