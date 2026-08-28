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Крестный ход запланирован 4 сентября в Великих Луках

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Епископ Великолукский и Невельский Варнава 4 сентября совершит божественную литургию на Великолукской крепости, после которой состоится крестный ход от места проведения литургии до Свято-Вознесенского кафедрального собора, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Время прохождения крестного хода - с 11:00 до 12:00.

В связи с прохождением крестного хода 4 сентября с 11:00 до 12:00 будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

  • по улице Розы Люксембург (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова);
  • по набережной Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина);
  • по проспекту Ленина (от улицы Лизы Чайкиной до улицы Некрасова);
  • по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта);
  • по улице Карла Либкнехта (от улицы Некрасова до улицы Пушкина).
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