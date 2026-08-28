Крестный ход запланирован 4 сентября в Великих Луках

Епископ Великолукский и Невельский Варнава 4 сентября совершит божественную литургию на Великолукской крепости, после которой состоится крестный ход от места проведения литургии до Свято-Вознесенского кафедрального собора, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Время прохождения крестного хода - с 11:00 до 12:00.

В связи с прохождением крестного хода 4 сентября с 11:00 до 12:00 будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: