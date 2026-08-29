Храм Святителя Тихона в Великих Луках отметит 10-летие 30 августа

Храм Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, и святых Новомучеников и Исповедников Российских в Северном микрорайоне Великих Лук отметит 10-летие в воскресенье, 30 августа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Изображение: Великолукская епархия

Праздничные мероприятия возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава. В 08:30 начнется богослужение, в 09:00 — Божественная Литургия, в 11:00 состоится молебен на начало учебного года. После молебна пройдут концерт и трапеза.

Строительство храма в Северном микрорайоне задумывалось еще в 1990-х годах. Первый камень в его основание был заложен в 2012 году при участии архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина).

Главный придел храма во имя святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, был освящен 26 августа 2016 года епископом Великолукским и Невельским Сергием во время празднования 850-летия первого упоминания Великих Лук в летописи. Эта дата считается днем рождения Свято-Тихоновского храма.

6 апреля 2025 года, в год 100-летия со дня преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, правящий архиерей совершил Великое освящение нижнего храма в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских.