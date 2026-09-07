Крестный ход с 200-летней историей начался в Псковской области

Святогорский крестный ход с чудотворным Святогорским списком Феодоровской иконы Богородицы начался 7 сентября в Псковской области. Он пройдёт из Пушкинских Гор через Вехно, Новоржев, Жадрицы, Теребени, Опочку, Красногородск, Велье и завершится 12 сентября, в день памяти святого князя Александра Невского, возвращением святыни в Святогорскую обитель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии

Афиша и фото: Великолукская епархия

Крестный ход, возглавляемый настоятелем Свято-Успенского Святогорского монастыря игуменом Василием (Бурковым), утром, после молебна, вышел из обители в Пушкинских Горах в сторону деревни Вехно Новоржевского муниципального округа. У Поклонного креста на въезде в деревню Вехно крестный ход со святыней встретил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Ход остановился для совершения божественной литургии и благодарственного молебна Богородице в старинном храме Преображения Господня деревни Вехно.

Епископ Варнава совершил божественную литургию в сослужении благочинного Новоржевского церковного округа Великолукской епархии протоиерея Стефана Вахрушева, настоятеля Святогорской обители игумена Василия (Буркова), настоятеля Преображенского храма иерея Сергея Поковба и клириков Великолукской епархии.

Владыка Варнава поздравил причастников с принятием святых христовых тайн, поблагодарил Господа за начало Святогорского крестного хода и обратился с архипастырским словом и благословением.

Из храма Преображения Господня крестный ход перешёл в обитель милосердия «Милующая» и строящуюся братскую обитель Милостивой Богородицы, основателем которых был духовник православной Детской миссии, иеросхимонах Иоанн (Миронов).

Отмечается, что к крестному ходу можно присоединиться на любом его этапе.

В епархии напомнили, что согласно указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 г. в первый день сентября месяца было учреждено ежегодное крестное хождение в Новоржев, Опочку и другие окрестные села из Святогорского монастыря со святыми чудотворными иконами Божией Матери. Поводом издания такого указа явилась просьба жителей города Новоржева и окрестных сел о принесении святых икон для возношения благодарственных молитв к Богу и Божьей Матери за спасение от гибели и разорения французами в Отечественной войне 1812 г.

Традиция проведения крестного хода прервалась в советское время и возродилась в 2022 году.

Когда чудотворный Феодоровский образ Божией Матери появился в Святогорской обители — в точности не известно. Монастырское предание сообщает, что писали его греки. Эта икона пребывает в Успенском соборе монастыря, на южной стене основного четверика. Икона почитается как чудотворная – первые письменные свидетельства исцелений зафиксированы в 19 веке.