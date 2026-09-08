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Студенты-реставраторы из Петербурга работают над иконами в Казанской церкви Святых Гор

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В Казанской церкви Святых Гор продолжается работа студентов-реставраторов Инженерной школы одежды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Об этом сообщила церковь в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

Куратор и руководитель практики группы 3ШРП1 Глеб Шинкарев направил на практику в храм пять студенток. Девушки распределились по следующим индивидуальным направлениям работы и дорбились некоторых промежуточных результатов за прошедшую неделю.

Вероника Орлова выбрала работу с иконой Ангела. Прихожане и настоятель храма долгие годы не могли атрибутировать точно данный образ. После укрепления и расчистки образа стала видна надпись и цветочная ветвь в руках ангела. Также стало ясно, что на иконе изображен архангел Гавриил. Выполнена картограмма, описание сохранности, укреплен левкас и красочный слой, удалены загрязнения с оборота, нарощена древесина и восполнен левкас в местах утрат, удалено потемневшее покрытие. В настоящий момент выполняются тонировки.

Елизавета Портная и Валерия Лебедева взяли в работу, предложенную им настоятелем храма ростовую икону святого Иоанна Крестителя. Образ имеет значительную площадь. Выполнена картограмма, укрепление лицевой стороны заклейкамии, расчистка тыльника и обработка от жуков-точильщиков. восполнение утрат деревянной основы и левкаса. раскрытие и утоньшение лакового слоя. Сейчас идет расчистка образа. Впереди также небольшие тонировки утрат.

Яна Иванова и Анастасия Федорова занялись с благословения настоятеля иконой Воскресения Христова. Было изучено состояние иконы, выполнена картограмма описания сохранности, проведены работы по укреплению левкаса и красочного слоя, устранены дальнейшие разрушения, удалены загрязненя с оборота. Икону также обработали от жуков-точильщиков, восполненили утраты деревянной основы и левкаса, а также провели пробное раскрытие отдельных участков красочного слоя.

 

Работы с памятниками искусства ведутся и будут продолжены под контролем опытного реставратора, выпускника Петербургской Академии художеств, преподавателя Глеба Шинкарева.

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