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Международный фестиваль колокольного звона «Крыпецкие перезвоны» прошел в Псковской епархии

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I Международный фестиваль колокольного звона «Крыпецкие перезвоны» прошел в Псковской епархии 10 и 11 сентября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Евгений Родин

Фестиваль приурочили ко дню памяти преподобного Саввы Крыпецкого. Участниками стали звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь.

 

В первый день площадками фестиваля стали Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу). Там прошли звон-концерт и мастер-класс по колокольному звону.

Во второй день звон-концерт состоялся на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора.

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