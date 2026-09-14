Начало Церковного новолетия отмечают сегодня православные

Православные люди празднуют Церковное новолетие — новый год по церковному календарю — сегодня, 14 сентября.

Изображение: «Азбука веры»

Новолетие – начало года. Начало богослужебного церковного года приходится на 1 (14 по новому стилю) сентября, гражданское новолетие (начало календарного года) начинается 1 января.

Богослужебный церковный год начинается 1 сентября (по новому стилю 14 сентября) из-за того, что Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Отцы Первого Вселенского Собора (в 325 году) в память об этом определили начинать Новый год с 1 сентября, как дня, который был началом «свободы христианской».

На Руси в 1492 году Московский собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 марта в честь этого великого события.

На Руси в XVII веке день новолетия царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь народ московский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов без утешения – их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили сытным праздничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посещали заключенных в темницах.

Новолетие праздновалось в день 1 сентября до прихода на трон Петра Великого, который в 1699 году указал перенести день новолетия на 1 января. Но в богослужебных книгах приход нового лета остается за 1 сентября.

Первым праздником в богослужебном церковном году является Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября.

Во многих храмах существует традиция проведения кратких молебнов в честь начала гражданского новолетия 31 декабря около 18.00, пишет «Азбука веры».