День Калужской иконы Божией Матери отмечают сегодня православные

Празднование в честь Калужской иконы Божией Матери проходит для православных сегодня, 15 сентября.

Изображение: «Азбука веры»

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволяла себе резкие и даже непристойные речи, не обращая внимания на увещевания своей скромной подруги. Среди прочих вещей они случайно обнаружили большой сверток сурового холста. Развернув его, благочестивая девушка увидела изображение Женщины в темном одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игумении. Дерзкая Евдокия ответила на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тотчас же с ней случился припадок, и она упала без чувств.

Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над Ней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела.

Помещик Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления прибегающим к ней с верой. Впоследствии икону с почестями перенесли в приходскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был отправлен список со святого образа.

Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла Свое покровительство Русской земле в тяжелые для нее времена.

Празднование Калужской иконе 2 сентября установлено в воспоминание избавления Калуги от чумы в 1771 году, когда чудовищная эпидемия буквально опустошила город – горожане вымирали целыми семействами. Чудотворную икону Пресвятой Богородицы тогда принесли из села Калужки, крестным ходом обошли с нею весь город и отслужили всенародный молебен. После этого чума в городе прекратилась.

Второе празднование совершается 12 октября, в память спасения Калуги от нашествия Наполеоновских войск в 1812 году. Пленные французы свидетельствовали о том, что во время боев под Калугой и Малоярославцем, когда они терпели поражение от русских войск, они видели Богородицу, стоявшую на воздухе в окружении светоносных мужей.

В 1898 году было установлено празднование чудотворной Калужской иконе Пресвятой Богородицы 18 июля в благодарность Божией Матери за избавление Калуги от холеры. В те страшные дни постановлением городской Думы был совершен крестный ход с чудотворным образом. Заступничеством Пречистой город был спасен, пишет «Азбука веры».