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Псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Святыни родной земли»

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Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО по Псковской области совместно с Псковской епархией приглашает всех желающих от пяти лет и старше принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ на бумаге «Святыни родной земли», который проходит в рамках мероприятий, посвященных подготовке к XXXV Международным Рождественским образовательным чтениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Афиша: Псковская епархия

«Что для вас святыня родной земли? Это может быть храм, старая часовня, место, куда вы ходили с бабушкой, или тихий уголок, который хочется сохранить. Поделитесь своим видением через рисунок. Пусть ваш взгляд на родные места станет частью общего дела», - добавили в епархии.

Основные условия:

  • Тема: «Святыни родной земли».
  • Формат: А3.
  • Материалы: любые на бумаге.
  • Возраст: от 5 лет.
  • Индивидуальные и командные работы.

Приём заявок: 15 сентября — 15 ноября. Адрес: Псков, улица Профсоюзная,10, 3 этаж, кабинет 302.

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