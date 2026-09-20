Псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Святыни родной земли»

Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО по Псковской области совместно с Псковской епархией приглашает всех желающих от пяти лет и старше принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ на бумаге «Святыни родной земли», который проходит в рамках мероприятий, посвященных подготовке к XXXV Международным Рождественским образовательным чтениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Афиша: Псковская епархия

«Что для вас святыня родной земли? Это может быть храм, старая часовня, место, куда вы ходили с бабушкой, или тихий уголок, который хочется сохранить. Поделитесь своим видением через рисунок. Пусть ваш взгляд на родные места станет частью общего дела», - добавили в епархии.

Основные условия:

Тема: «Святыни родной земли».

Формат: А3.

Материалы: любые на бумаге.

Возраст: от 5 лет.

Индивидуальные и командные работы.

Приём заявок: 15 сентября — 15 ноября. Адрес: Псков, улица Профсоюзная,10, 3 этаж, кабинет 302.