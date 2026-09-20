Псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Святыни родной земли»

Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО по Псковской области совместно с Псковской епархией приглашает всех желающих от пяти лет и старше принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ на бумаге «Святыни родной земли», который проходит в рамках мероприятий, посвященных подготовке к XXXV Международным Рождественским образовательным чтениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Афиша: Псковская епархия
Основные условия:
- Тема: «Святыни родной земли».
- Формат: А3.
- Материалы: любые на бумаге.
- Возраст: от 5 лет.
- Индивидуальные и командные работы.
Приём заявок: 15 сентября — 15 ноября. Адрес: Псков, улица Профсоюзная,10, 3 этаж, кабинет 302.