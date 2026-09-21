Рождество Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

Рождество Пресвятой Богородицы православные верующие ежегодно отмечают 21 сентября — в этот день Церковь вспоминает рождение Девы Марии у праведных Иоакима и Анны. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 важнейших событий православного календаря, связанных с жизнью Христа и его Пречистой Матери.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Рождество Богородицы занимает особое место в православном календаре — это первый двунадесятый праздник после начала нового церковного года (14 сентября). Точное время установления праздника неизвестно. Первые упоминания о нем относятся к V веку — на Востоке о нем писал архиепископ Константинопольский Прокл, на Западе праздник был включен в требник папы Геласия. К VI–VII векам праздник уже был широко известен в греческой церковной традиции, а в Иерусалимском лекционарии VII века содержался тропарь Рождества Богородицы.

«Рождество Пресвятой Богородицы — удивительное событие. В человеческом роде рождается лучшая из людей — Та, которая станет вратами небесными, матерью Бога. Через Нее Господь Бог родится в земной жизни. В этом заключается невероятность этого события — одновременно метафизическая и совершенно физическая», — рассказал священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Филипп Ильяшенко.

После Крещения Руси праздник быстро стал одним из важнейших церковных событий года, что было обусловлено особой народной любовью к Божией Матери.

«Отношение к празднику было обусловлено особым почитанием Богородицы у русского народа. Богородицу называли «святой и непорочной Приснодевой», «ходатаицей» и «молебницей» за всех людей во всех нуждах перед Богом. К ней обращались за помощью в особо сложных случаях, считая, что она обязательно поможет, и веря, что Иисус Христос никогда не откажет Богородице в просьбе», — объяснила «Известиям» научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

По преданию, праведные супруги Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка. Они были уже немолоды, но продолжали молить Бога о рождении первенца.

В иудейском обществе того времени бездетность воспринималась как свидетельство Божьего неблаговоления, признак тайного или явного греха, поэтому супруги часто сталкивались с упреками окружающих. Однажды во время праздника Иоакиму не позволили принести жертву в храме, так как у него нет потомства. Опечаленный, он удалился в пустыню и долго молился, а Анна осталась дома и также просила Бога даровать им ребенка.