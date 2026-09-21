 
Церковь

Покровская благотворительная ярмарка пройдет в псковском храме в Любятово

0

Покровская благотворительная ярмарка пройдет 11 октября в 10:30 в Любятово, при храме Святителя Николая. Она будет приурочена к великому православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в приходе храма, вырученные на ярмарке средства будут направлены на помощь бойцам СВО и Псковскому госпиталю для ветеранов войн. К участию в благотворительном мероприятии приглашаются музыкальные коллективы, мастера и все желающие помочь армии. Подробности об участии в ярмарке можно узнать по телефону: +7 953 231 65 90 (матушка Янина).

Добавим, это будет уже третья по счету благотворительная ярмарка, организованная храмом в Любятово в поддержку участников спецоперации. Предыдущие состоялись в феврале и апреле текущего года. 

«Будем ждать всех на Покровскую ярмарку. Каждая приобретенная вещь станет вкладом в поддержку военнослужащих», - подчеркнули в приходе храма.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026