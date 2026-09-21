Покровская благотворительная ярмарка пройдет в псковском храме в Любятово

Покровская благотворительная ярмарка пройдет 11 октября в 10:30 в Любятово, при храме Святителя Николая. Она будет приурочена к великому православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в приходе храма, вырученные на ярмарке средства будут направлены на помощь бойцам СВО и Псковскому госпиталю для ветеранов войн. К участию в благотворительном мероприятии приглашаются музыкальные коллективы, мастера и все желающие помочь армии. Подробности об участии в ярмарке можно узнать по телефону: +7 953 231 65 90 (матушка Янина).

Добавим, это будет уже третья по счету благотворительная ярмарка, организованная храмом в Любятово в поддержку участников спецоперации. Предыдущие состоялись в феврале и апреле текущего года.