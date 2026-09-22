Церковь чтит память Глинских святых 22 сентября, сообщается в Мах-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Собор преподобных старцев Глинских/ Псково-Печерский монастырь

На Руси Глинская пустынь славилась институтом старческого окормления наряду с Киево-Печерской и Троице-Сергиевой Лаврами.

Обитель была вновь открыта с 1942 по 1961 годы, собрав бывших насельников и духовно опытных монахов из других закрывшихся обителей, большинство из которых возвращались из ссылок и лагерей. После закрытия многие из братии уехали на Кавказ, куда к ним продолжали приезжать за духовным окормлением и псковские старцы - отец Иоанн (Крестьянкин) и отец Адриан (Кирсанов).

У отца Иоанн сложились совершенно особые отношения с отцом Серафимом (Романцовым), который взял на свое попечение приходского батюшку (коим тогда был отец Иоанн). Это духовное родство, возникшее в 1957 году, продолжалось до самой кончины старца Серафима, которая последовала в 1976 году. А полученные от него уроки – живые знания науки из наук – руководили жизнью отца Иоанна до конца его дней.

Фото: икона прп. Серафима (Романцова) в келье старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Псково-Печерский монастырь

Отец Иоанн ездил в Глинскую пустынь каждый год до самого ее закрытия, в 1961 году, а потом навещал старца в Сухуми, где отец Серафим (Романцов) стал служить в кафедральном соборе. Приезжая к старцу в Сухуми, батюшка дорожил каждой минутой общения с ним. Он жил у него, сопровождал старца на службы утром и вечером, смотрел, слушал, углублялся чувствами в то, что открывалось ему в этом многогранном общении. Он впитывал благодать, исходящую от старца, чтобы жить ею до следующей встречи. Так продолжалось несколько лет.

10 июля 1966 года отец Серафим совершил монашеский постриг отца Иоанна.