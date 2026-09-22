 
Церковь

Церковь чтит память Глинских святых 22 сентября

0

Церковь чтит память Глинских святых 22 сентября, сообщается в Мах-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Собор преподобных старцев Глинских/ Псково-Печерский монастырь

На Руси Глинская пустынь славилась институтом старческого окормления наряду с Киево-Печерской и Троице-Сергиевой Лаврами.

Обитель была вновь открыта с 1942 по 1961 годы, собрав бывших насельников и духовно опытных монахов из других закрывшихся обителей, большинство из которых возвращались из ссылок и лагерей. После закрытия многие из братии уехали на Кавказ, куда к ним продолжали приезжать за духовным окормлением и псковские старцы - отец Иоанн (Крестьянкин) и отец Адриан (Кирсанов).

У отца Иоанн сложились совершенно особые отношения с отцом Серафимом (Романцовым), который взял на свое попечение приходского батюшку (коим тогда был отец Иоанн). Это духовное родство, возникшее в 1957 году, продолжалось до самой кончины старца Серафима, которая последовала в 1976 году. А полученные от него уроки – живые знания науки из наук – руководили жизнью отца Иоанна до конца его дней.

Фото: икона прп. Серафима (Романцова) в келье старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Псково-Печерский монастырь

Отец Иоанн ездил в Глинскую пустынь каждый год до самого ее закрытия, в 1961 году, а потом навещал старца в Сухуми, где отец Серафим (Романцов) стал служить в кафедральном соборе. Приезжая к старцу в Сухуми, батюшка дорожил каждой минутой общения с ним. Он жил у него, сопровождал старца на службы утром и вечером, смотрел, слушал, углублялся чувствами в то, что открывалось ему в этом многогранном общении. Он впитывал благодать, исходящую от старца, чтобы жить ею до следующей встречи. Так продолжалось несколько лет. 

10 июля 1966 года отец Серафим совершил монашеский постриг отца Иоанна.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026