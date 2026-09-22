В Печорах открылась выставка церковной живописи из коллекции Русского музея 

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоялось торжественное открытие выставки «Церковная живопись. Петербургская школа первой половины XIX века», экспонаты которой предоставлены Русским музеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Евгения Родина

В церемонии открытия выставки приняли участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заместитель генерального директора Государственного Русского музея Сергей Сирро, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, руководитель Картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) Елена Кичкина, печеряне и гости города.

Новая выставка «Церковная живопись Петербургской школы первой половины XIX века» является логическим продолжением предыдущей выставки, где была представлена церковная живопись второй половины XVIII и начала XIX века. Если на ранней выставке можно было увидеть работы как известных, так и неизвестных мастеров, то имена живописцев новой выставки хорошо известны: это Ф. А. Бруни, А. И. Иванов, В. К. Шебуев, А. Т. Марков, С. С. Щукин и другие. Все эти живописцы обучались в Академии художеств в Петербурге, почти все стали академиками, профессорами. Их трудами сформировался уникальный петербургский стиль церковной живописи, сочетающий высокий профессионализм, безусловное следование церковным канонам и радующую глаз богатую цветовую палитру.

Экспозиция будет доступна для посещения до 8 сентября 2027 года. Часы работы: ежедневно, кроме праздников, с 10 до 18 часов. Понедельник – выходной. Адрес: Печоры, улица Международная, дом 3 (слева от Святых врат монастыря). Забронировать экскурсию заранее можно по телефону: 8 (81148) 22404.