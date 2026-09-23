Первые участники историко-культурного проекта «Псковская область. Колыбель православия» приехали в регион

Стартовал первый заезд историко-культурного проекта «Псковская область. Колыбель православия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Победители конкурса – авторы лучших эссе и рассказов на тему «Древние храмы Псковской земли» – отправились в пятидневную поездку по главным православным и историческим точкам региона.

В программе путешествия – посещение знаковых мест: Псковского кремля, Троицкого собора, Изборской крепости, Псково-Печерского монастыря, усадеб «Михайловское» и «Тригорское», музея-усадьбы народа сето в Сигово, Замковой горы в Себеже и других локаций. Кроме экскурсий, для ребят предусмотрены мастер-классы по изготовлению фрески из песка в Снетогорском монастыре и по колокольному звону в Мирожском монастыре, «Разговоры о важном» с настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора, а также знакомство с местными традициями и кухней.

Проект реализуется благодаря программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и президентскому нацпроекту «Молодежь и дети» при содействии Центра молодёжи и общественных инициатив.