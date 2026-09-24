 
Церковь

Епископ Варнава вручил церковные награды сотрудникам ИК-3 в Псковской области

0

Епископ Великолукский и Невельский Варнава посетил исправительную колонию № 3 в Псковской области и вручил церковные награды отличившимся сотрудникам учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В актовом зале колонии архиерей встретился с личным составом. Епископ Варнава вручил медали святителя Мартирия Зеленецкого начальнику ИК-3 Николаю Богданову, заместителям начальника Александру Герасименко и Эдуарду Патлатюку, а также начальнику оперативного отдела Аркадию Каверзневу. Архиерей также вручил Архиерейскую грамоту старшему оперуполномоченному оперативного отдела Сергею Савченко.

В беседе с личным составом епископ Варнава рассказал о своем жизненном пути. Он отметил важность посещения церкви и молитвы для каждого человека. Архиерей подчеркнул, что вера помогает найти внутреннюю опору и правильно расставить жизненные ориентиры.

Кроме того, владыка посетил действующий храм на территории ИК-3. Там он встретился с осужденными и провел божественную литургию. Мероприятие прошло в период попразднства Рождества Пресвятой Богородицы, когда церковь продолжает вспоминать это событие, а на службах звучат особые молитвы и песнопения.

Заместитель начальника УФСИН Денис Красносельский отметил, что визит архиерея стал особо значимым событием для учреждения. Он подтвердил, что этот визит подчеркивает важность духовного окормления как для сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и для лиц, отбывающих наказание.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026