Епископ Варнава вручил церковные награды сотрудникам ИК-3 в Псковской области

Епископ Великолукский и Невельский Варнава посетил исправительную колонию № 3 в Псковской области и вручил церковные награды отличившимся сотрудникам учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по региону.

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В актовом зале колонии архиерей встретился с личным составом. Епископ Варнава вручил медали святителя Мартирия Зеленецкого начальнику ИК-3 Николаю Богданову, заместителям начальника Александру Герасименко и Эдуарду Патлатюку, а также начальнику оперативного отдела Аркадию Каверзневу. Архиерей также вручил Архиерейскую грамоту старшему оперуполномоченному оперативного отдела Сергею Савченко.

В беседе с личным составом епископ Варнава рассказал о своем жизненном пути. Он отметил важность посещения церкви и молитвы для каждого человека. Архиерей подчеркнул, что вера помогает найти внутреннюю опору и правильно расставить жизненные ориентиры.

Кроме того, владыка посетил действующий храм на территории ИК-3. Там он встретился с осужденными и провел божественную литургию. Мероприятие прошло в период попразднства Рождества Пресвятой Богородицы, когда церковь продолжает вспоминать это событие, а на службах звучат особые молитвы и песнопения.

Заместитель начальника УФСИН Денис Красносельский отметил, что визит архиерея стал особо значимым событием для учреждения. Он подтвердил, что этот визит подчеркивает важность духовного окормления как для сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и для лиц, отбывающих наказание.