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Уроки православия: «ПЛН FM» и Псковская епархия запускают новый цикл программ «Пастырь»

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Новый цикл программ «Пастырь» запускает радио «ПЛН FM» при поддержке Псковской епархии.

За три с лишним года существования этого проекта представители РПЦ рассказывали радиослушателям об истории православия, православных традициях, церковных праздниках и днях памяти святых, а в 2025 году у проекта появился специальный цикл под названием «Пастырь. Защитники Отечества», посвященный святым и священникам, которые в разные времена защищали рубежи Отечества.

Теперь пришло время для нового спецпроекта – «Пастырь. Уроки православия». Он будет рассчитан на тех, кто только начинает или собирается начать церковную жизнь, но по каким-то причинам не решается сделать в этом направлении уверенные шаги. Программа будет выходить каждую последнюю пятницу месяца, а первый выпуск слушайте уже завтра, 25 сентября. Его проведет клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Артемий Лутченко. Ключевая тема – принципы православной веры.

Начало программы - в 8.30. Вечерний повтор — в 18.19. Программа также будет доступна в видеоверсии.

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