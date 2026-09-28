200-летие со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова отметят в Великих Луках

200-летие со дня рождения основателя великолукского историко-церковного краеведения протоиерея Иоанна Пульхерова отметят в Великих Луках 11 октября. По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в городе пройдут памятные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

В 9:00 в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоится первая после закрытия храма в военные годы божественная литургия, которую возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Подготовку к богослужению проводит благочинный Великолукского церковного округа, настоятель строящегося храма протоиерей Иоанн Ильницкий. Кроме литургии, планируется молебен в память настоятеля храма протоиерея Иоанна Пульхерова и православных, упокоенных на бывшем Коломенском кладбище.

Затем программа в честь юбилея со дня рождения И. М. Пульхерова продолжится в актовом зале Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского.

В 12:30 программу откроет концерт духовной хоровой музыки. По информации отдела культуры Великолукской епархии, запланировано выступление хора Воскресной школы Духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления (руководитель Маргарита Амирханян) и Архиерейского хора Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки (регент Ольга Смольченкова).

С 13:00 до 14:30 состоится круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова (Ивана Пульхерова), священнослужителя, общественного деятеля, педагога, основателя православного краеведения Великих Лук. Организаторами круглого стола выступают Великолукская епархия Русской православной церкви и Великолукское городское краеведческое общество при поддержке Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского.

Цель и задачи круглого стола: осветить биографию и пасторское служение протоиерея Иоанна Пульхерова, а также познакомить участников с его педагогической и общественной деятельностью, оценить его вклад в становление церковного краеведения в Великих Луках, представить малоизвестные факты родословной Пульхеровых, а также обсудить актуальные вопросы церковной истории и церковного краеведения.

К участию в юбилейных мероприятиях приглашаются ученые, краеведы, священнослужители, преподаватели школ, высших и средних учебных заведений, педагоги дополнительного образования, преподаватели основ православной культуры, работники архивов, библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ, паломники.

Во второй половине дня участникам юбилейных мероприятий предлагаются несколько вариантов экскурсий по городу:

Свято-Вознесенский кафедральный собор (памятник святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси; могила игумении Палладии у входа в Свято-Вознесенский собор);

Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского с прогулкой по набережной к месту Троицкого собора;

Музей Церковной истории Великолукской епархии;

Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова.

Впервые круглый стол, посвященный просветительской деятельности протоиерея Иоанна Пульхерова, проводился в 2019 году в рамках Дней православной культуры «Покровские вечера», организованных совместно управлением образования города Великие Луки и Великолукской епархией. «Круглый стол» проводили Великолукская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации города Великие Луки. Мероприятие вызвало большой интерес в краеведческой и педагогической среде.

Напомним, Иван Пульхеров родился 11 октября 1826 года в селе Михайлов Погост Великолукского уезда. Окончил Псковскую духовную семинарию. В 1848 году стал священником Успенской церкви при Коломенском кладбище Великих Лук и оставался им до самой смерти. 37 лет своей жизни он посвятил служению этому храму и городу.

В 1860 году при Успенской (Коломенской) церкви им на собственные средства была открыта двухлетняя школа для крестьянских девочек, просуществовавшая 14 лет и преобразованная в женское городское училище. В 1862 году создал бесплатную библиотеку для крестьянских детей. Несколько лет отец Иоанн был законоучителем великолукских учебных заведений. С 1865 назначен благочинным Великолукского уезда.

Протоиерей Иоанн Пульхеров - один из первых великолукских краеведов, основатель историко-церковного краеведения города Великие Луки. Он занимался историей великолукских церквей и монастырей, собирал местный фольклор, опубликовал несколько произведений по результатам своих исследований.

С 29 августа по 26 сентября 1870 года в пяти номерах еженедельных «Псковских губернских ведомостей» было напечатано его историко-статистическое обозрение «Великолуцкий Троице-Сергиев мужской третьеклассный монастырь». Тогда же типография губернского правления выпустила оттиск газетной публикации (31 страница).

В 1879 году в известной псковской Славянской типографии священника единоверческой церкви Константина Голубева вышла книга протоиерея Иоанна Пульхерова «Великолукская Успенская кладбищенская церковь и ее приход».

130 лет назад, в 1896 году, с 3 по 24 марта в № 17, 19, 22 и 23 «Псковского городского листка» напечатан очерк И. М. Пульхерова «Свадебный обряд у крестьян Великолуцкого уезда», составленный еще в 1875 году, а также собранные им местные пословицы и поговорки. Эти материалы были переданы И. М. Пульхеровым М. И. Семевскому.

Скончался протоиерей Иоанн Пульхеров 23 ноября 1885 года. Похоронен в Великих Луках, вероятно, на фамильном захоронении по левую сторону от алтаря Успенской церкви (могила утрачена с храмом).