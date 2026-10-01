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В исправительном центре №1 в Великих Луках планируют сделать духовное окормление осужденных постоянным

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Руководство исправительного центра №1 и клирик Великолукской епархии прорабатывают вопрос о постоянном участии священников Русской Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании осужденных и личного состава учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Первое октября руководство ФКУ Исправительный центр №1 управления ФСИН России по Псковской области провело рабочую встречу с клириком Великолукской епархии. Начальник учреждения подполковник внутренней службы Евгений Свиридов и старший инспектор группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы майор внутренней службы Сергей Лавров вместе с иереем Владимиром Флавьяновым обсудили вопросы организации духовно-нравственного воспитания осужденных к принудительным работам и личного состава.

Исправительный центр №1 занимает территорию бывшей исправительной колонии №5, где осужденные отбывают наказание без изоляции от общества. Ранее один из священнослужителей Великолукской епархии постоянно окормлял колонию, а в учреждении действовала православная молитвенная комната. После изменения формы исполнения наказания на принудительные работы осужденные получили возможность самостоятельно посещать городские храмы, и священник начал проводить служение периодически по приглашению.

В настоящий момент руководство исправительного центра по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы прорабатывает участие священнослужителей Русской Православной Церкви в учреждении на постоянной основе.

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