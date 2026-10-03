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Великомученика Евстафия Римского чтут сегодня православные

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В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Будучи военачальником при императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феопистия и два их сына. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми.

Перенеся испытания без ропота, мужчина вновь воссоединился с родными, а позже император Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, устроившем большой языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. Разгневанный император предал христианина и его семью мученической смерти.

На Руси святого Евстафия (на русский манер — Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», — говорили люди. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. Также начинали сплавлять хлеб водным путем, пока ветер дул в паруса, а реки не покрылись льдом. Иногда на Афстафия рубили позднюю капусту, оставленную специально для этого случая: тронутые морозом кочаны приобретали особый вкус, пишет calend.ru.

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