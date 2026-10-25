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Молодёжную ночную Литургию совершили в Великих Луках

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Епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил в Великих Луках молодёжную ночную Литургию с участием создаваемого в епархии молодёжного православного хора, причта и клира из числа православной молодёжи Великолукской епархии, в ночь с  23 на 24 октября. Богослужение состоялось в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки. Об этом сообщили в Великолукской епархии. 

Фото здесь и далее: Великолукская епархия/ сообщество ВКонтакте

В Литургии и последующей встрече владыки Варнавы с молодёжным клубом впервые участвовали руководитель филиала Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском и Усвятском районах, участник специальной военной операции, великолучанин Михаил Бразин и генеральный директор АНО «Клуб спортивных единоборств „Отечество — Псковская область"», региональный координатор проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров.

 

«Слушай небо, внимай земля – так молится человек Богу. Вот такое потрясающее значение имеет во Вселенной молитва, особенно – в храме. Мы сегодня с вами объединились для этой ночной, начавшейся ещё с вечера, молитве о самих себе и о судьбах всего мира. Мы с пятницы на субботу пришли в храм для того, чтобы помолиться о воинах – участниках специальной военной операции (СВО). О тех, кто в здравии и сейчас находятся на СВО, которые рискуют своей жизнью ради нас. И о тех воинах, которые уже ушли, уже отдали свои жизни для того, чтобы жили другие. О мирных жителях, погибших в зоне конфликта, потому что сегодня уже суббота – особый день поминовения усопших. Нужно, чтобы мы объединились, особенно с молодыми людьми, в молитве о мире и молитве о тех, кому очень нужна поддержка сегодня», - отметил владыка Варнава, обращаясь к участникам ночной Литургии с архипастырским словом.

По благословлению владыки Варнавы молодёжные ночные Литургии, посвящённые молитве за воинов специальной военной операции (СВО) - живых и погибших, будут совершаться в Великих Луках ежемесячно для того, чтобы молодые люди осознавали происходящее, то, что идёт война, и молились о тех, кто приближает мир.

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