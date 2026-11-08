Открывается набор на приходской курс «Православное богослужение» в Пскове

При храме святителя Николая Чудотворца (со Усохи) города Пскова открывается образовательный курс для взрослых, посвящённый православной вере, богослужению, церковным традициям и истории Православной Церкви, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии Русской Православной Церкви.
Афиша: Псковская епархия Русской Православной Церкви
«Почему мы ходим в храм? Что происходит во время Божественной литургии? Как устроено православное богослужение? Что означают церковные праздники, посты, песнопения и молитвословия? На наших встречах мы постараемся разобраться в этих и многих других вопросах, познакомиться с богатством православной традиции и научиться глубже понимать церковную жизнь», - поделились в епархии.
В программе курса:
- Устройство православного храма и смысл богослужения.
- Вечерня, утреня и Божественная литургия.
- Богослужебные книги и церковный устав.
- Таинства и другие церковные последования.
- Православные праздники и посты.
- Великий пост, Страстная седмица и Пасха.
- История богослужения и наследие святых отцов.
Приглашаются все желающие: постоянные прихожане, желающие углубить свои знания, люди, которые нечасто посещают храм, а также те, кто только начинает знакомство с Православием.
Специальная подготовка не требуется. Курс рассчитан на взрослых слушателей независимо от уровня их знаний.
Занятия начнутся с 6 декабря и пройдут до 30 мая
Занятия будут проходить по воскресеньям, по окончании Литургии. Продолжительность занятия — 1 час 30 минут. Преподаватель: священник Андрей Здоров, магистр Богословия, клирик храма святителя Николая Чудотворца (со Усохи).
По окончании курса слушателям, успешно прошедшим программу, будет выдано свидетельство об окончании приходского образовательного курса и памятный подарок.
Запись на курс: до 5 декабря в церковной лавке храма или по телефону: +7911-698-33-38. Занятия бесплатные.