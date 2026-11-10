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Память великомученицы Параскевы чтут православные

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Православная церковь сегодня, 10 ноября, совершает память великомученицы Параскевы. Она жила в III веке в городе Иконий (Малая Азия) в семье благочестивого сенатора. Родители особенно чтили пятницу — день Крестных страданий Спасителя, — поэтому и дочь, родившуюся в этот день недели, назвали Параскевой, что в переводе с греческого означает «пятница».

С юных лет она дала обет безбрачия и посвятила себя служению Христу. Во время жестоких гонений на христиан Параскева была схвачена и казнена. После мученической кончины мощи святой стали источником многочисленных исцелений. С тех пор она почитается как скорая помощница в болезнях и печалях. На Руси ее особенно почитали женщины, считая покровительницей семейного благополучия, домашнего хозяйства и женских ремесел.

Святой Параскеве молятся об исцелении телесных и душевных недугов, мире и ладе в семье, даровании хорошего мужа и разрешении от бесплодия. Преподобного Иова Почаевского, прославившегося даром прозорливости, просят об укреплении в вере, защите от ересей и расколов, а также о даровании терпения в жизненных трудностях и скорбях, пишут «Известия» .

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