Память великомученицы Параскевы чтут православные

Православная церковь сегодня, 10 ноября, совершает память великомученицы Параскевы. Она жила в III веке в городе Иконий (Малая Азия) в семье благочестивого сенатора. Родители особенно чтили пятницу — день Крестных страданий Спасителя, — поэтому и дочь, родившуюся в этот день недели, назвали Параскевой, что в переводе с греческого означает «пятница».

С юных лет она дала обет безбрачия и посвятила себя служению Христу. Во время жестоких гонений на христиан Параскева была схвачена и казнена. После мученической кончины мощи святой стали источником многочисленных исцелений. С тех пор она почитается как скорая помощница в болезнях и печалях. На Руси ее особенно почитали женщины, считая покровительницей семейного благополучия, домашнего хозяйства и женских ремесел.