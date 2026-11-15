Митрополит Матфей вознёс заупокойные молитвы о погибших в ДТП на Литургии в Пскове

15 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святых Космы и Дамиана (с Примостья) иерей Михаил Федоров, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Подолян), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

За богослужением были вознесены заупокойные молитвы о погибших в дорожно-транспортных происшествиях

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.