Колесование великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых христианских святых — вспоминает православная церковь 23 ноября.

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Святой великомученик Георгий Победоносец родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Согласно житию, Георгий жил в конце III — начале IV века и служил военачальником в римской армии. Благодаря храбрости и военным заслугам он заслужил расположение императора Диоклетиана. Однако во время гонений на христиан Георгий открыто заявил о своей вере, отказался отречься от нее и раздал имущество нуждающимся.

За неповиновение императору военачальника заключили под стражу и подвергли жестоким пыткам. Одним из испытаний стало колесование: святого привязали к колесу, под которым находились острые орудия. По церковному преданию, когда мучители решили, что Георгий погиб, ему явился ангел, после чего раны чудесным образом исцелились. Именно воспоминанию этого события посвящено церковное празднование 23 ноября.