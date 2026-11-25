Ежегодно 25 ноября православные верующие чествуют чудотворную икону Божией Матери «Милостивая». Согласно церковному преданию, икона Божией Матери «Милостивая» была создана самим апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Девы Марии. Второе название образа — «Киккская» — происходит от горы Киккос на Кипре, где святыня хранится по сей день.

Прежде чем обрести постоянное место пребывания, икона побывала во многих странах. Изначально она находилась в одной из первых христианских общин Египта. В 980 году образ перевезли в Константинополь, где он оставался до начала XII века.

На Кипр святыня попала благодаря Божьему провидению. Однажды правитель острова Мануил заблудился в горах во время охоты и встретил старца-инока Исаию. Не желая быть узнанным, монах попытался убежать, но Мануил догнал его и жестоко избил, за что был поражен тяжелым недугом.

Старец Исаия, в свою очередь, получил откровение, согласно которому, чтобы получить прощение, Мануил должен отправиться в Константинополь и привезти на Кипр чудотворный образ Богоматери. В то же время в семье византийского императора Алексия произошло несчастье — заболела его дочь Комнина.

Болезнь царевны была похожа на недуг, от которого страдал Мануил. Увидев в этом знак свыше, правитель Кипра попросил императора отправить ему икону Богородицы. Алексий согласился, и его дочь сразу же выздоровела. Но, став свидетелем чуда, император не захотел расставаться с образом, тогда болезнь поразила и его. Раскаявшись, он исполнил обещание, предварительно заказав копию с чудотворной иконы.

На Кипре святыню поместили в специально построенный для нее храм. Со временем там образовался монастырь, на обустройство которого Мануил пожертвовал средства. От иконы, получившей название «Милостивая», происходили многочисленные чудеса. Многие верующие и даже представители других религий исцелились от тяжелых недугов после молитвы перед образом.

Икона «Милостивая» относится к иконографическому типу «Елеуса», что означает «Умиление». На нем Богородица изображена с младенцем Христом, сидящим на ее руке и прижимающимся щекой к щеке Матери. Особенностью этой «Киккского» образа является динамичное положение Иисуса, который словно играет на руках Девы Марии.

К «Милостивой» иконе верующие обращаются с самыми разными просьбами. Особенной популярностью она пользуется у тех, кто испытывает проблемы с зачатием ребенка.

Оригинал иконы Божией Матери «Милостивая» пребывает в Киккском монастыре на острове Кипр. Образ находится в местном ряду иконостаса соборного храма монастыря, занимая третье место слева от Царских врат. Он помещен в специальный киот, украшен окладом и, согласно древней традиции, до половины закрыт золотой завесой.