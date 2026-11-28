Расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на период с 28 ноября по 5 декабря опубликовали на официальном сайте обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В субботу, 28 ноября, в Успенском храме в 7:00 пройдет ранняя Божественная литургия, после которой состоится панихида. Поздняя литургия пройдет в Михайловском храме в 10:00. В 11:30 в Успенском храме состоится параклисис. Вечером в 18:00 — всенощное бдение в Михайловском храме.

В воскресенье, 29 ноября, в день памяти апостола и евангелиста Матфея, ранняя Божественная литургия начнется в Успенском храме в 7:00, поздняя — в Михайловском храме в 10:00. В 18:00 в Успенском храме пройдет богослужение с акафистом Успению Божией Матери.

30 ноября Божественная литургия состоится в Успенском храме в 7:15. Вечером в 18:00 пройдет богослужение.

1 декабря литургию проведут в Никольском храме в 8:00. После нее в Успенском храме состоится панихида. Вечером в 18:00 пройдет богослужение.

2 декабря Божественная литургия начнется в Успенском храме в 7:15. Вечером в 18:00 — богослужение.

3 декабря в Михайловском храме в 10:00 пройдет Божественная литургия, а в 11:30 в Успенском храме — водосвятный молебен. Вечером в 18:00 состоится всенощное бдение в Михайловском храме.

В пятницу, 4 декабря, православные отметят Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день ранняя Божественная литургия пройдет в Успенском храме в 7:00, поздняя — в Михайловском храме в 10:00. Вечером в 18:00 состоится богослужение в Успенском храме.

5 декабря в Успенском храме в 7:00 пройдет ранняя Божественная литургия, после которой состоится панихида. Поздняя литургия начнется в Михайловском храме в 10:00, параклисис в Успенском храме — в 11:30. В 18:00 в Михайловском храме пройдет всенощное бдение.

В монастыре отметили, что в расписании возможны изменения.