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Церковь / События

В Пскове пройдут X Александро-Невские чтения

27.02.2019 08:55|ПсковКомментариев: 0

С 16 по 17 мая в городе Пскове состоятся Х Международные Александро-Невские чтения на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский - на все века с Россией». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, они пройдут по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова.

 
На чтениях, помимо пленарного заседания и работы секций, будут организованы фотовыставка; выставка и конкурс заблаговременно присланных детских и взрослых литературных, художественных и научных работ, сочинений, стихотворений, посвященных святому князю Александру Невскому.

Также запланирован концерт духовно-патриотических песнопений.

Победители конкурса будут награждены грамотами и подарками.

В чтениях по традиции примут участие общественные деятели, ученые, военнослужащие, историки, священнослужители, искусствоведы, педагоги, руководители различных городов и регионов.

По результатам работы Чтений планируется издание сборника статей докладчиков (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате).

Организационный комитет приглашает всех желающих принять участие в Х Международных Александро-Невских чтениях.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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