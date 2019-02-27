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Концерт лучшего студенческого хора Русской православной церкви состоится в ПсковГУ 1 марта

1 марта в 15.00 по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в актовом зале Псковского государственного университета состоится концерт хора Сретенской духовной семинарии, являющегося на данный момент лучшим студенческим хоровым коллективом Русской православной церкви. Регент хора диакон Александр Амерханов.

В репертуаре коллектива не только многочисленные духовные песнопения, но и русские романсы, народные песни, произведения современных композиторов.

Вечером того же дня хор Сретенской духовной семинарии примет участие в заупокойном вечернем богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе.