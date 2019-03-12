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Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит литургию преждеосвященных даров в Троицком соборе

13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, день памяти блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию преждеосвященных даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, начало богослужения в 9.00.

Вечером 13 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме свв. Жен-Мироносиц города Пскова. Начало богослужения в 18.00.

