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Опубликовано расписание предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Тихона на ближайшую неделю

На сайте Псковской епархии размещено расписание предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Тихона на ближайшую неделю.

Вечером 12 марта, во вторник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения в 18.00.

13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, день памяти блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения в 9.00.

Вечером 13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме свв. Жен-Мироносиц города Пскова. Начало богослужения в 18.00.

Вечером 14 марта, в четверг 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения в 18.00.

15 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском женском монастыре города Острова. Начало богослужения в 8.00.

16 марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста, день прославления Державной иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Начало богослужения в 9.00.

Вечером 16 марта, накануне Недели 1-й Великого поста, день памяти прмч. Иоасафа Снетогорского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит Всенощное бдение в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Начало богослужения в 18.00.

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, торжества Православия и день памяти прмч. Иоасафа Снетогорского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения в 10.00.