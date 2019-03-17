Церковь / События

Стала известна программа Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое»

19–20 марта в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и в его филиале «Музей истории города Печоры» пройдет I Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».

Конференция приурочена к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона (Желнина), святого Псково-Печерского (1869-1960), 275-летию со дня рождения русского историка, коллекционера российских древностей и храмостроителя Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744-1817), 90-летию со дня рождения архитектора-реставратора Михаила Ивановича Семёнова (1929-1996), Году детского туризма в рамках Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240) и Международному десятилетию сближения культур под эгидой ООН (2013-2022).

ПРОГРАММА

19 марта

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» (Изборск, ул. Печорская, 41)

09.30 – 10.30. Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.

10.30 – 11.50. Приветственные слова директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталии Петровны Дубровской и благочинного Печорского округа протоиерея Владимира (Семендяева). Приветственные слова организаторов конференции.

10.50 – 13.00. Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

Иерей Дмитрий (Фёдоров). Настоятель Никольского собора в Изборске. «Изборские храмы».

Игумен Хрисанф (Липилин). Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. «О преподобном Симеоне».

Иерей Георгий (Курносов). Настоятель Тайловского храма. «История Тайловского Никольского храма».

Александр Константинович Крылов. Руководитель мастерской церковно-исторической живописи Российской академии художеств (Санкт-Петербург). «Возрождение внутреннего убранства сельского храма».

Юрий Витальевич Мудров. Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург). «Храм Святого Николая Мирликийского в Павловском владении великого князя Константина Константиновича».

13.00 – 14.00. Обеденный перерыв.

14.00 – 14.30. Открытие выставки «Сельские храмы России», подготовленной мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина под руководством заслуженного художника России, профессора А. К. Крылова.

14.30 – 17.00. Вечернее заседание.

Наталия Юрьевна Толмачёва. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург). «Нестоличные» храмы, построенные академиком А. А. Парландом».

Надежда Александровна Бикалова. Кандидат экономических наук. Профессор Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Москва). «История храма Троицы Живоначальной села Деяново Пильнинского района Нижегородской области».

Любовь Викторовна Мазурина. Кандидат психологических наук. Учёный секретарь отделения «Ноосферное образование» Российской академии естественных наук (Лобня, Московская область). «История храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Киово Московской области».

Наталия Юрьевна Толмачёва. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург). «Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Опочке (архитектор - академик А. А. Парланд)».

Герман Борисович Щербина. Краевед (Москва). «Русь Киясовская. Сельские храмы Тверской области в фотографиях С. М. Прокудина-Горского начала XX века».

Светлана Яковлевна Кирюшина, Наталья Ивановна Кулакова. Лекторий «Новая мысль» Института востоковедения РАН (Москва). «Изборск – Псковская земля – Россия».

Борис Иванович Бугров. Кандидат военных наук. Краевед (Изборск). «Изборские храмы. Церковь Рождества Богородицы».

16.45 – 17.00. Кофе-пауза

17.00 –18.00. Концерт лауреата Международных и Всероссийских музыкальных конкурсов, исполнительницы на гуслях Любови Басурмановой (Москва), посвящённый сельским храмам России.

20 марта

Филиал государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» «Музей истории города Печоры» (г. Печоры, ул. Международная, 3)

10.00 – 10.30. Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.

10.30 – 11.00. Открытие выставки «У родных святынь» из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» и семейных архивов жителей Изборска и Печор.

11.00 – 13.00. Пленарное заседание «Сельская Держава Духа».

Ольга Анатольевна Васильева. Заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Псков). «Икона «Деисус» второй половины XVI века из собрания Изборского музея-заповедника»

Мария Александровна Лисенкова. Начальник научно-проектного отдела Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры (Псков). «О некоторых вопросах сохранения памятников истории и культуры Псковской области. Уходящее наследие».

Виктор Викторович Коваль. Руководитель мастерской ООО «АР групп», архитектор-реставратор высшей категории (Нижний Новгород). «Храм в вотчине князя Д. М. Пожарского. К вопросу о реставрации Спасо-Преображенской церкви в селе Вершилово Чкаловского района Нижегородской области».

Ольга Михайловна Назарова. Староста Свято-Троицкого храма деревни Озерец Торопецкого района Тверской области (деревня Юханово Торопецкого района Тверской области). «Живи, русская деревня!». Служение отца Алексия (Новикова) и деятельность по восстановлению храма и жизни прихода».

13.00 – 14.00. Обеденный перерыв.

14.00 – 15.00. Вечернее заседание.

Владимир Леонидович Мельников. Кандидат культурологии. Директор Образовательно-паломнического центра «Град светлый» (Санкт-Петербург). «Сельские храмы в жизни Рерихов. Незабытое».

Ирина Семёновна Аникина. Паломнический центр Псковской епархии. Краевед (Псков). «Из истории церкви Тихвинской иконы Божией Матери села Канищево бывшего Холмского уезда Псковской губернии в родовом поместье Голенищевых-Кутузовых».

Игорь Иванович Лагунин. Член-корреспондент Академии архитектурного наследия (Псков). «Псковские староверы. Редкие примеры сельского храма и моленной».

15.00 – 15.30. Кофе-пауза

15.30 – 17.00. Иерей Анатолий (Першин), настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще (Санкт-Петербург). Музыкально-поэтическая композиция «Окунаясь в тишину храма».

Стендовые доклады (заочное участие):

Наталия Александровна Бородулина. Краевед (п. Кесова Гора, Тверская область). «Уголок Радонежья в сторонке Радуховской».

Ирина Георгиевна Возмитель. Старший преподаватель кафедры экономической информатики Экономического факультета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). «Переформатирование социума: сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма».

Анастасия Геннадьевна Мартынова. Член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) (Выборг). «Возрожденная Ильинская церковь города Выборга. Храм в графике художников XX века. Неизвестный рисунок Н. К. Рериха».

Наталья Александровна Мозохина. Кандидат искусствоведения. Заведующая отделом первичного учёта и движения музейных предметов Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). «Образ сельского храма на дореволюционной открытке».

Алексей Кириллович Новосельский. Педагог дополнительного образования в«Романовской школы»(Москва). «Храмы посёлков Красково и Удельная Московской области».

Кирилл Игоревич Новосельский. Доктор экономических наук. Кандидат географических наук. Профессор (Москва). «Сельский храм как хронотоп гармоничной жизни на Земле».

Ольга Ростиславовна Сидельникова-Вербицкая. Член Союза писателей России по секции драматургов. Журналист (Франция). «Сельские батюшки».

Напомним, в дни конференции также откроются две выставки. Выставка «Сельские храмы России» подготовлена мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина под руководством профессора А. К. Крылова. «У родных святынь» - выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» и семейных архивов жителей Изборска и Печор.

Организаторы научно-практической конференции: Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»; Мастерская церковно-исторической живописи Российской академии художеств.

Поддержку и участие осуществляют Комитет Псковской области по культуре и Образовательно-паломнический центр «Град светлый» (Санкт-Петербург).