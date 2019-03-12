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Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит завтра богослужения в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях

Завтра, 16 марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста, день прославления Державной иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Начало богослужения в 9.00.

Вечером 16 марта, накануне Недели 1-й Великого поста, день памяти прмч. Иоасафа Снетогорского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит Всенощное бдение в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Начало богослужения в 18.00.

Более подробная информация - на сайте Псковской епархии.