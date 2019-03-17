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На мастер-класс по выпеканию жаворонков псковичей приглашают в Дом причта Троицкого собора

23 марта, в субботу, в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора будет проходить мастер-класс по выпеканию жаворонков.

Март на дворе, ждем весну, а она и не торопится?

Значит, пора встречать Сороки - праздник, приуроченный к Дню памяти 40 Севастийских мучеников (22 марта). В народе этот день называют вторым приходом весны, подмечая, что 22 марта прилетает 40 видов птиц.

В день памяти 40 мучеников совершается литургия и облегчается пост: в этот день разрешается растительное масло. По традиции на Руси пекли изделия из постного теста в виде птиц - «жаворонки».

Так как 22 марта - рабочий день, то мастер-класс пройдет 23 марта. Начало в 12.00 в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора.

К участию приглашаются дети и родители. Более подробную информацию можно получить ЗДЕСЬ.

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