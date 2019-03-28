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Благотворительное кукольное театральное представление пройдет в Доме Причта Свято-Троицкого кафедрального собора 7 апреля

7 апреля в 12.00 после праздничной Божественной Литургии в Доме Причта Свято-Троицкого кафедрального собора для всех желающих состоится благотворительное кукольное театрализованное представление «Огнехвостик».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, в роли актеров выступят воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова (Псковский детский дом).

Режиссер-постановщик, автор и изготовитель кукол: ведущий актер Псковского театра кукол Валерий Болданюк.

Вход бесплатный.

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