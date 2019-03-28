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Светлый праздник весны: Благовещение отпраздновали в Пскове

В народе есть поговорка: «три раза в год солнце играет - на Рождество, Благовещенье и Пасху». В Пскове Благовещение, которое праздновалось 7 апреля, выдалось как раз таким - ясным, солнечным, теплым. Специально к празднику в Свято-Троицком кафедральном соборе, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, состоялось несколько встреч и мероприятий, которые стали настоящим подарком для псковичей и порадовали гостей города.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего. До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария решила посвятить себя Богу. Тогда священники обручили ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии и сказал: «Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил ей, что она избрана стать матерью Божьей.

Утром 7 апреля в Свято-Троицком соборе г. Пскова прошло традиционное торжественное богослужение. Службу, по благословлению митрополита Псковского и Порховского Тихона, возглавил ключарь собора иеромонах Алексий (Годлевский), ему сослужили клирики собора с причтом.

Сотни верующих приняли участие в праздничном богослужении. По окончании литургии по древней традиции в небо были выпущены 33 белоснежных голубя.

На Руси издавна существует обычай в день Благовещения выпускать из клеток пойманных птиц. Это символизировало освобождение человека от уз греха – освобождение, которое стало возможным благодаря пришествию в мир Христа Спасителя.

В полдень началась бесплатная экскурсия по Кремлю, которую организовал для всех желающих экскурсионный центр «Троицкий». Экскурсию провёл известный краевед-экскурсовод Валерий Пилявец.

Гости погрузились в таинственный и прекрасный мир ансамбля Псковского Кремля и побывали на макете Кремля в образе XV века. Экскурсия проходила в виде беседы-диалога, и участники смогли расширить свои познания о значении Пскова в истории государства Российского. Совершив прогулку по псковскому Кремлю, посетители бесплатной экскурсии поговорили с краеведом об истории возникновении города на высоком мысу у слияния двух рек, узнали, почему Псков называют Ольгиным градом и «Домом Святой Троицы».

Экскурсанты услышали о святом благоверном князе Довмонте-Тимофее, и поняли, зачем зодчий Кирилл Псковский на ограниченной территории Довмонтова города поставил 18 храмов, а также выяснили, как, сам не ведая того, Петр Великий из ХVIII века преподнес нам уникальный подарок. Экскурсовод Валерий Пилявец рассказал, как А.С Пушкин, находясь в Михайловском, создал более ста произведений, а древняя псковская земля пробудила в нем глубокий интерес к истории государства Российского.

«Многие из участников экскурсии оказались людьми весьма эрудированными, и у нас получился интересный диалог», - отметил позже экскурсовод. Кстати, в дальнейшем экскурсионный центр «Троицкий» и Валерий Пилявец планируют провести целый ряд подобных бесплатных экскурсий по другим замечательным местам Псковской земли.

Маленьких псковичей в день Благовещения порадовало кукольное театрализованное представление «Огнехвостик», которое было организовано в Доме Причта. Юные актеры - воспитанники ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова» под руководством режиссера-постановщика, автора и изготовителя кукол, ведущего актёра Псковского театра кукол Валерия Болданюка в своем спектакле показали, к каким бедам может привести непослушание.

После представления инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Псковской области Наталия Скачкова напомнила о необходимости соблюдения правил дорожного движения как взрослыми, так и малышами.

Все гости (а их было более 120 человек) получили в подарок световозвращающие элементы.

Псковичи отметили таинственный и прекрасный праздник Благовещения, следуя добрым традициям и канонам. Какие подарки приготовила православная церковь для своих прихожан в преддверие Пасхи и в Светлое Пасхальное воскресение - читайте в следующих материалах Псковской епархии и Псковской Ленты Новостей.