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Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает на бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц

В субботу, 13 апреля, в доме причта на территории Свято-Троицкого кафедрального собора пройдет бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в культурно-просветительском центре «Троицкий», в ходе мастер-класса участники смогут изучить самые различные изобразительные орнаменты природных мотивов, окунутся в сказку народной благочестивой традиции и приготовятся к Пасхе.

Азам росписи гостей обучит мастер декоративно-прикладного творчества Юлия Лебедева.

Начало в 12.00.

Добавим, роспись пасхальных яиц - это традиция, уходящая корнями в Евангельское Предание, повествующее нам о прибытии святой равноапостольной Марии Магдалины в Рим к правителю империи Тиберию, где она вручила императору яйцо в ознаменование Воскресения Иисуса Христа. Император, усомнившись в сказанном, заметил, что никто не может воскреснуть из мертвых, и в это так же трудно поверить, как в то, что белое яйцо может стать красным. Тиберий не успел договорить эти слова, а яйцо на его глазах стало превращаться из белого в ярко-красное. В память об этом чуде, состоявшемся 2 тысячи лет назад, православные христиане красят яйца, являющиеся символом Светлого Христова Воскресения.

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