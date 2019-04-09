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Подготовка к Светлому Христову Воскресению началась в Троицком соборе

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Псковского и Порховского, в Свято-Троицком кафедральном соборе началась подготовка к Пасхе.

В минувшие выходные соборная молодежь под руководством клириков собора иерея Антония Савченко и иерея Антония Рехлова провела в храме субботник: молодые люди помыли окна и полы, протерли пыль.

После субботника для участников провели экскурсию по собору. Далее общение продолжилось в неформальной обстановке за чаем и сладкими булочками.

Также в субботу, 13 апреля, в доме причта на территории Псковского Кремля прошел организованный культурно-просветительским центром «Троицкий» мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Дети и их родители присоединились к древней традиции, берущей свое начало еще из Священного Предания.

«Теплота общения и дух творчества позволил нам создать великолепные экземпляры декоративно-прикладного творчества», - рассказали организаторы.

Следите за анонсами мероприятий культурно-просветительского центра «Троицкий» на сайте Псковской Ленты Новостей, а также в группе Собора во ВКонтакте.

Напомним, у православных Светлое Христово Воскресение в 2019 году приходится на 28 апреля. Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.