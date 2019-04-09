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В Вербное воскресенье Божественную литургию в Троицком соборе совершит митрополит Тихон

Вербное воскресенье - великий православный праздник, который отмечают за неделю до Светлого Воскресения Христова. В этом году Вербное воскресенье, которое в богослужебных книгах РПЦ также именуется Неделей Цветоносной, Пальмовым воскресеньем, Входом Господним в Иерусалим, празднуется 21 апреля.

Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в этот день совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Начало исповеди и чтения часов - 9.30. Встреча митрополита в 10.00.

В Вербное воскресенье верующие празднуют вход Господень в Иерусалим - важное событие, имеющее непосредственное значение в евангельской истории. Весной 30-го года нашей эры, накануне еврейской Пасхи Иисус Христос с учениками отправился в Иерусалим на праздник. Он двинулся в путь сразу же после того, как воскресил умершего Лазаря. Многие люди, ставшие свидетелями этого чуда, уверовали, что Иисус - тот Мессия, которого так долго ждал народ Израиля.

Его встречают в Иерусалиме улыбками и ликованием. Горожане устилают ему путь пальмовыми ветвями, оказывая Христу царские почести. Люди надеются, что этот человек освободит их от рабства Римской Империи, не понимая, что Иисус принесет им совсем иное спасение - не земное, а небесное.

В отличие от простого народа, иудейские первосвященники Иисусу были не рады. И Христос знал, что этот путь приведет его к Голгофе и кресту. Пройдет несколько дней, и та же толпа, приветствующая его словами «Спасай нас, Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев», разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать его распятия.

Прибыв в Иерусалим, Иисус выгнал из храма продавцов со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». На следующий день в жизни Спасителя начался тяжелый период, называемый Страстной неделей.