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Традиционный крестный ход прошел в Пскове в минувшее воскресенье. ФОТО

16.04.2019 15:07|ПсковКомментариев: 0

Фото Андрея Кокшарова

14 апреля в Пскове прошел крестный ход, в котором приняло участие порядка 20 горожан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в городе ежемесячно священники псковских храмов при содействии паломнического центра Псковской епархии «Вольный странник» проводят крестные ходы, протяженность которых составляет до 50 км. Отправной точкой крестного хода становятся различные церкви города, затем на автобусах крестоходцы отправляются по следующему маршруту: часовня св.Георгия Победоносца в Черехе, памятник павшим в Чечне, храм св.мучениц Веры, Надежды и Любови в Крестах, монумент св.Александру Невскому на горе Соколиха, храм Воскресения Христова в Орлецах, после чего участники возвращаются в храм, с которого начинался крестный ход. По ходу движения горожане читают молитвы и акафисты. Продолжительность крестных ходов - приблизительно 3-4 часа.

В частности, в это воскресенье крестоходцы отправлялись от Храма Нерукотворного образа. Крестный ход возглавил священник храма Алексий Трофимов. 

Данной традиции уже более 15 лет. Псковское священноначалие благословил на это делание протоиерей Николай Гурьянов. Целью крестных ходов является выстраивание духовной стены вокруг Пскова. Участие в таких поездках также являет собой малый подвиг для горожан, которые молятся о Пскове, своих родных и близких.

«Прихожане очень любят принимать участие в крестных ходах, - отметили в паломнической службе, - многие неоднократно присоединяются к нам».

Добавим, что в мае движение крестного хода начнется от храма свв. Жен Мироносиц. Дополнительная информация о дне и времени будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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