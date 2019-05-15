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Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора

В воскресной школе Троицкого собора в рамках деятельности Культурно-просветительского центра «Троицкий»продолжаются интересные занятия для детей. 26 мая преподавательский состав провел очередное занятие на территории Кремля. Старшие ребята повторили пройденное, а затем вместе с младшими познакомились с житием святых Кирилла и Мефодия.

В рамках второго занятия ученики школы рисовали мелками на асфальте тематические работы. Создавать настоящие цветные картины, да еще не на бумаге, - счастье для любого маленького художника. А почему бы не совместить рисование с фотосессией?! – подумали преподаватели, которым оставалось только ловить смех, улыбки и фотографировать результат детского стрит-арта.

Вот юные мореходы отправились в далекое плавание. Не страшны им ни шторм, ни ветра, ни холодные течения, ни кровожадные акулы. Впередсмотрящий высматривает неизведанные острова и дальние дали.

Кстати об акулах: детям очень понравился креативный рисунок, и каждый на этой фотосессии хотел запечатлеть своё отношение к столь комично-критичной ситуации.

Артистка в роли коровки уверена, что попав в пасть крокодилу, она его обедом не станет!

А маленький паж в исполнении Димы Усачёва знает, что мультяшный крокодил, если и проглотит его, то однозначно отпустит.

Никита не на шутку испуган.

А Константин решил бороться.

Запечатлели на асфальте ребята и свои мечты: а вдруг они станут явью? Вот целый отряд мотогонщиков! Этим юным Шумахерам явно нравится все, что связано с техникой и драйвом. Сегодня они сидят за рулем крутого Харлея, пока только нарисованного.

Даже юная красавица не прочь прокатить гостей на уникальном мотоцикле!

Каждая девочка - немного фея-принцесса. Так что вовсе не обязательно иметь крылья за спиной или ждать, пока фея-крестная подарит волшебную палочку, — все это мы изобразили здесь и сейчас!

О чем еще мечтали дети в жаркий летний денек? Конечно же, о прохладном дождике и радуге в небе. Вуаля! Вот они!

Ваши дети уже не верят в то, что их принес аист? Пусть! А в нарисованном мелом мире детей переносит чудо-птица, похожая на аиста, через быстрые реки, высокие горы.

Для таких реалистичных рисунков на асфальте, конечно же, потребовалось немало времени и усилий. Лишь бы дождик не испортил арт-фотосессию! Впрочем, погода не подвела учеников воскресной школы. Отличным подспорьем для работ и развлечений стали песни, которые исполнили ребята из малого детского хора воскресной школы под управлением регента Татьяны Юрьевны Сытник. Отличная идея: что поем – то и рисуем: «Крылатые качели летят, летят, летят…»

Воскресная школа Свято-Троицкого собора приглашает ребят присоединяться к занятиям. Для этого достаточно обратиться в храм – вам всегда рады подсказать, когда пройдет очередная интересная встреча!