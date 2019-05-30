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Ежегодный крестный ход в честь прп.Никандра Пустынножителя прошел в Порховском районе

28-29 мая в Порховском районе епархии состоялся традиционный ежегодный крестный ход в честь преподобного Никандра Пустынножителя.

Участниками крестного хода стали священнослужители Порховского благочиния епархии, прихожане храмов, местные жители и гости из соседних районов.

28 мая, в день памяти преподобного Никандра Псковского на месте его подвигов — в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни была совершена Божественная Литургия. Затем братия обители и крестоходцы с чудотворной иконой преподобного направились в город Порхов. В Никольском соборе города было совершено праздничное всенощное бдение.

Утром следующего дня, по окончании Божественной литургии и молебна с акафистом преподобному Никандру, крестный ход продолжился по улицам города Порхова. Во время крестного хода духовенство, жители города и паломники возносили преподобному Никандру благодарственные молитвы за избавление Порхова от морового поветрия в XIX веке и испрашивали его покровительства на времена грядущие.

Крестный ход с чудотворной иконой преподобного Никандра в честь воспоминания избавления от морового поветрия из Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в города Порхов совершался ежегодно с 1855 по 1917 годы. В 2015 году традиция была возрождена.