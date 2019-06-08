Церковь / События

Православные празднуют День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица - один из двенадцати главных православных праздников.

Она отмечается на 50-й день после Пасхи и на 10-й после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье.

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, в тот день Святой Дух спустился на этих самых апостолов, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.