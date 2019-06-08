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Торжественным богослужением и народными гуляниями отметили престольный праздник в главном соборе Пскова

Свежая зелень берез, радостные улыбки и искренние поздравления: в минувшее воскресенье в Пскове отметили один из важнейших православных праздников - Троицу.

На утреннем богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Митрополит Псковский и Порховский Тихон со многочисленными верующими, клириками и причтом собора молитвенно праздновали Сошествие Святого Духа.

Сразу после службы культурно-просветительский центр «Троицкий» пригласил прихожан на праздничное угощение. Радостное настроение прихожан и гостей Псковского Кремля поддержали артисты народных коллективов «Очелье» и «Плескава».

Девушки поучаствовали в мастер-классе по плетению венков, а юноши - в мастер-классе по русской пляске.

Малыши, воспитанники летнего православного лагеря при Троицком соборе посмотрели кукольный спектакль, который показали ребята из Псковского детского дома. Было много детского смеха и улыбок. Искренняя радость буквально витала в воздухе в этот день.

Туристы, которым посчастливилось в Троицу оказаться в Псковском Кремле, также отметили особое настроение этого праздника. ««И надо же такому случиться, что мы оказались в Пскове именно на праздник святой Троицы. Здесь это престольный праздник в главном и самом большом городском храме... Интересный факт: первый Троицкий собор на этом месте заложила княгиня Ольга в 957 году, то есть за 31 год до крещения Руси своим внуком Владимиром в Киеве. Трудно представить это в глухих псковских языческих местах. А может не глухие это были места в 10 веке, а центр Европы?»«, - пишет москвичка Алевтина Кузьмина на своей странице в Instagram.

Напомним, что культурно-просветительский центр «Троицкий» был создан по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Главная цель центра - объединение детей и молодежи, псковичей на различных социокультурных площадках.

В рамках Центра осуществляется работа детской воскресной школы, экскурсионного центра и других направлений.